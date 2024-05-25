Мозговая магия: учёные впервые зафиксировали процесс мышления у людей

Американским учёным впервые удалось зафиксировать процесс движения мысли человека через головной мозг.
Этого невероятного открытия удалось достичь благодаря участию пациентов с эпилепсией. Активность мозга регистрировали методом электрокортикографии.
Эпилепсия предоставила учёным возможность отслеживать движение мыслей, так как подобные исследования с обычными пациентами считаются неэтичными.
Добровольцы выполняли индивидуальные задачи, при этом на их головах располагались электроды, фиксирующие мозговую активность.
Электрическая активность в головном мозге регистрировалась с помощью электрокортикографии, которая предусматривает размещение сотен микроэлектродов в определённых областях коры головного мозга.
Участники эксперимента реагировали на различные стимулы, наблюдали за изображениями лиц или животных, и просили выполнять определённые действия.
Исследования показали, что префронтальная кора играет ключевую роль в мыслительном процессе.
Эксперты пришли к выводу, что эта область мозга является координационным центром, который помогает находить ответы на вопросы.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.