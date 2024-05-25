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Мозговая магия: учёные впервые зафиксировали процесс мышления у людей

Американские ученые впервые зафиксировали движение мысли человека

1:14
Наука

Американским учёным впервые удалось зафиксировать процесс движения мысли человека через головной мозг.

Американские ученые впервые зафиксировали движение мысли человека
Фото: commons.wikimedia.org by Mehdinom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этого невероятного открытия удалось достичь благодаря участию пациентов с эпилепсией. Активность мозга регистрировали методом электрокортикографии.

Эпилепсия предоставила учёным возможность отслеживать движение мыслей, так как подобные исследования с обычными пациентами считаются неэтичными.

Добровольцы выполняли индивидуальные задачи, при этом на их головах располагались электроды, фиксирующие мозговую активность.

Электрическая активность в головном мозге регистрировалась с помощью электрокортикографии, которая предусматривает размещение сотен микроэлектродов в определённых областях коры головного мозга.

Участники эксперимента реагировали на различные стимулы, наблюдали за изображениями лиц или животных, и просили выполнять определённые действия.

Исследования показали, что префронтальная кора играет ключевую роль в мыслительном процессе.

Эксперты пришли к выводу, что эта область мозга является координационным центром, который помогает находить ответы на вопросы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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