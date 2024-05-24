Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы дерматолога: как облегчить состояние избыточной потливости ног
Простые советы, которые помогут добиться много урожая помидоров
АКРА подтвердила высокий рейтинг "СОГАЗа"
Владимир Познер и Иван Ургант отправляются в тур по Европе
Стало известно, почему кошки боятся пылесоса
Отдыха в Грузии летом начинается от 41т рублей
Как измерить пульс: основные способы и рекомендации
Известные актёры, которых сложно узнать из-за грима
Tesla снижает производство Model Y в Китае из-за спада спроса
Мозговая инерция: почему мы так боимся перемен и новых навыков

Ученые рассказали, почему мозг боится перемен и тренировок

1:28
Наука

Учёные смогли объяснить, почему человеческий мозг так настойчиво противится переменам и необходимости различных тренировок.

Ученые рассказали, почему мозг боится перемен и тренировок
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Оказалось, что причина этого кроется в простом страхе перед неопределенностью и невозможностью предсказать, к каким последствиям могут привести те или иные изменения.

По словам учёных, страх в данной ситуации является ключевым фактором.

Несмотря на долгие исследования возможностей мозга, учёные до сих пор не могут точно определить природу человеческой мысли; лишь некоторые теории пытаются объяснить это явление.

На данный момент исследователи уверены в одном: без определенных тренировок и приобретения новых навыков мозг подвергается деградации.

В некотором смысле мозг похож на опорно-двигательный аппарат и мышечную систему. Они первыми приходят в упадок при отсутствии физических упражнений.

Такая же ситуация наблюдается и с мозгом, который может утратить даже те функции, которые раньше выполнял без труда.

Однако в некоторых случаях мозг сопротивляется процессу получения нового опыта и знаний. Считается, что в этом случае важным фактором является взаимодействие с внешним миром.

То есть, когда отсутствуют явные угрозы, есть достаток еды и достигнут уровень комфорта, мозг стремится сохранить эти достижения и воспринимает изменения как угрозу безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Простые советы, которые помогут добиться много урожая помидоров
АКРА подтвердила высокий рейтинг "СОГАЗа"
Ученые рассказали, почему мозг боится перемен и тренировок
Владимир Познер и Иван Ургант отправляются в тур по Европе
Стало известно, почему кошки боятся пылесоса
Отдыха в Грузии летом начинается от 41т рублей
Как измерить пульс: основные способы и рекомендации
Известные актёры, которых сложно узнать из-за грима
Tesla снижает производство Model Y в Китае из-за спада спроса
Паста с грибами: для неё подойдут лесные грибы или шампиньоны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников