Мозговая инерция: почему мы так боимся перемен и новых навыков

Ученые рассказали, почему мозг боится перемен и тренировок

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные смогли объяснить, почему человеческий мозг так настойчиво противится переменам и необходимости различных тренировок.

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Оказалось, что причина этого кроется в простом страхе перед неопределенностью и невозможностью предсказать, к каким последствиям могут привести те или иные изменения.

По словам учёных, страх в данной ситуации является ключевым фактором.

Несмотря на долгие исследования возможностей мозга, учёные до сих пор не могут точно определить природу человеческой мысли; лишь некоторые теории пытаются объяснить это явление.

На данный момент исследователи уверены в одном: без определенных тренировок и приобретения новых навыков мозг подвергается деградации.

В некотором смысле мозг похож на опорно-двигательный аппарат и мышечную систему. Они первыми приходят в упадок при отсутствии физических упражнений.

Такая же ситуация наблюдается и с мозгом, который может утратить даже те функции, которые раньше выполнял без труда.

Однако в некоторых случаях мозг сопротивляется процессу получения нового опыта и знаний. Считается, что в этом случае важным фактором является взаимодействие с внешним миром.

То есть, когда отсутствуют явные угрозы, есть достаток еды и достигнут уровень комфорта, мозг стремится сохранить эти достижения и воспринимает изменения как угрозу безопасности.