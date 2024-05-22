Купальники или куртки? Ураганы или жара? Какая погода ожидает нас летом

Синоптик Киктёв рассказал, каким будет лето-2024

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

По прогнозам заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, погода предстоящим летом обещает быть переменчивой, хотя и в пределах климатической нормы.

Фото: pixnio.com by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License

Однако не исключаются резкие колебания температуры от жары к холоду. Вместо ровного летнего тепла могут быть температурные "качели". Синоптики прогнозируют переменчивую погоду: сухие, жаркие периоды будут перемежаться ненастьем.

"Мы ожидем и шквалистое усиление ветра, и ливневые осадки, и грозы, иногда с градом", — говорит Дмитрий Киктёв в интервью Pravda.Ru. Эти явления объясняются ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками.

"В связи с глобальным потеплением активно развиваются конвективные процессы, связанные с атмосферной циркуляцией. Полярные вторжения или, наоборот, вынос тёплых воздушных масс из более южных регионов будут происходить всё чаще, и в перспективе нам стоит ожидать температурных скачков", — отмечает Дмитрий Киктёв.

Впрочем холодным предстоящее лето не будет.

"Лето в целом, — считает Дмитрий Киктёв, — ожидается, я бы сказал, нормальным. Температура в летние месяцы, по ориентировочным прогнозам, около нормы. Я думаю, что пригодятся разные виды одежды. И купальные костюмы обязательно".

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