Купальники или куртки? Ураганы или жара? Какая погода ожидает нас летом

По прогнозам заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктёва, погода предстоящим летом обещает быть переменчивой, хотя и в пределах климатической нормы.

Фото: pixnio.com by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License