В человеческом мозге нашли новый механизм распознавания эмоций

Nature: за распознавание эмоций отвечают две области мозговой коры

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Итальянского технологического института (IIT) обнаружили новый механизм распознавания эмоций в человеческом мозге. Он активируется посредством нейронных связей между префронтальной и ретросплениальной корой мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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Распознавание эмоций является важным навыком для многих живых существ, поскольку оно улучшает социальное взаимодействие и повышает шансы на выживание в случае опасности. Несмотря на значимость этого навыка, механизмы его формирования до сих пор остаются недостаточно изученными.

Для исследования механизмов распознавания эмоций у людей ученые провели эксперимент с участием более тысячи добровольцев. Испытуемым предлагалось смотреть на изображения лиц с сердитым, счастливым или нейтральным выражением. Активность их мозга регистрировалась с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате исследователи обнаружили, что в процессе восприятия эмоций задействована специфическая нейронная схема, ранее не изученная. Эта схема включает группу нейронных клеток, соединяющих префронтальную и ретросплениальную кору мозга.

Ученые предполагают, что воздействие на эти области мозга может быть использовано в медицинской практике для улучшения лечения психиатрических заболеваний и расстройств нервной системы.