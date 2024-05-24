Ученые назвали виды рыб с опасными для здоровья уровнями ртути в организме

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EcoToxic: около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути

1:28
Наука

Международная команда ученых из Бразилии, Франции, Канады, США и других стран провела первый глобальный анализ заражения ртутью различных видов рыб и диких животных. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecotoxicology (EcoToxic).

EcoToxic: около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути
Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для исследования использовались данные Глобального синтеза биотической ртути Института исследований биоразнообразия, включающие более 588 тысяч проб, отобранных из 4,1 тысячи мест в 139 странах.

Результаты показали, что заражение ртутью широко распространено в морской и пресной воде по всему миру. Многие потенциальные продукты питания, такие как промысловые виды рыб и морские млекопитающие, часто содержат концентрации метилртути (высокотоксичного соединения ртути), превышающие безопасные для здоровья человека уровни.

Особенно высокие уровни ртути обнаружены в более чем двух третях (67%) видов тунца, акул и марлинов.

Среди регионов, наиболее загрязненных ртутью, выделяются Средиземное море, пресноводные системы Южной Америки и некоторые районы Северной Америки.

Исследователи надеются, что их результаты помогут в принятии мер по защите природы и здоровья людей от воздействия этого токсичного металла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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