Ученые назвали виды рыб с опасными для здоровья уровнями ртути в организме

Международная команда ученых из Бразилии, Франции, Канады, США и других стран провела первый глобальный анализ заражения ртутью различных видов рыб и диких животных. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecotoxicology (EcoToxic).
Для исследования использовались данные Глобального синтеза биотической ртути Института исследований биоразнообразия, включающие более 588 тысяч проб, отобранных из 4,1 тысячи мест в 139 странах.
Результаты показали, что заражение ртутью широко распространено в морской и пресной воде по всему миру. Многие потенциальные продукты питания, такие как промысловые виды рыб и морские млекопитающие, часто содержат концентрации метилртути (высокотоксичного соединения ртути), превышающие безопасные для здоровья человека уровни.
Особенно высокие уровни ртути обнаружены в более чем двух третях (67%) видов тунца, акул и марлинов.
Среди регионов, наиболее загрязненных ртутью, выделяются Средиземное море, пресноводные системы Южной Америки и некоторые районы Северной Америки.
Исследователи надеются, что их результаты помогут в принятии мер по защите природы и здоровья людей от воздействия этого токсичного металла.
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