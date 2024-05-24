Исследование столетия: что на самом деле создает гигантские ямы у побережья Биг-Сура

Загадочные дыры на дне океана получили новое объяснение

4:23 Your browser does not support the audio element. Наука

У побережья Биг-Сура, штат Калифорния, глубоко под водой скрывается загадочный ландшафт с большими отверстиями в глине, иле и песке. После десятилетий исследований учёные из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) и Стэнфордского университета полагают, что разгадали природу этих круговых образований.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Их исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Earth Surface.

Ранее считалось, что эти ямы на океанском дне образуются из-за метановых газов или горячих жидкостей, поднимающихся из недр Земли и сметающих мелкие осадки. Однако это объяснение не всегда подходит.

Поле Сур-Покмарк у побережья Калифорнии — крупнейшее в своём роде в Северной Америке. Оно размером с Лос-Анджелес и содержит более 5200 ям, средняя из которых достигает 175 метров в ширину и 5 метров в глубину.

На этом месте планируется установка морской ветряной электростанции, но существует опасение, что наличие метана может подорвать её стабильность.

Во время недавней экспедиции на глубину от 500 до 1500 метров, управляемый исследователями MBARI подводный робот обнаружил мало свидетельств наличия метана или других жидкостных потоков. Вместо этого команда считает, что ямы, вероятно, образовались под действием силы тяжести.

Отверстия расположены на континентальном склоне, а образцы морского дна, собранные роботом, показывают, что осадки периодически скатывались по этому склону в течение последних 280 000 лет. Последний крупный поток произошёл 14 000 лет назад, возможно, из-за землетрясения или обвала склона.

Учёные из MBARI полагают, что такие события могли привести к эрозии в центре каждой ямы. Когда достаточно большой объём осадков скатывается вниз, это может вызвать значительную эрозию, создавая более широкие ямы и смещая края нескольких ям на десятки километров друг от друга.

Возможно, именно это объясняет появление ям в виде "цепочек", хотя для подтверждения этой гипотезы требуется дальнейшее моделирование.

"Мы собрали огромное количество данных, что позволило установить удивительную связь между ямами и гравитационными потоками наносов", — говорит научный сотрудник Ева Лундстен из MBARI. "Мы не смогли точно определить, как изначально образовались эти ямы, но благодаря передовым подводным технологиям MBARI мы получили новое понимание того, как и почему эти образования сохранялись на морском дне на протяжении сотен тысяч лет".

Поле Сур-Покмарк считается одним из наиболее тщательно изученных морских участков западного побережья Северной Америки. Однако исследователи всё ещё не знают, как осадки или жидкость перемещаются по этому полю.

До недавнего времени специалисты не знали, что именно морские свиньи и угри создают самые маленькие отверстия, которые можно увидеть на аналогичном поле ям в Северном море.

Морское дно иногда называют последней границей Земли. Изучение этого чужеродного мира ведётся не только ради научного любопытства, но и в поисках новых возможностей для таких отраслей, как морская ветроэнергетика или добыча полезных ископаемых на морском дне. Но одно дело — наблюдать за экосистемой, и совсем другое — понимать её.

"Расширение возобновляемой энергетики имеет решающее значение для достижения резкого сокращения выбросов углекислого газа, необходимого для предотвращения дальнейшего необратимого изменения климата", — говорит президент и главный исполнительный директор MBARI Крис Шолин. "Однако остаётся много вопросов о возможных воздействиях развития морской ветроэнергетики на окружающую среду. Это исследование — один из многих способов, которыми исследователи MBARI отвечают на фундаментальные вопросы о нашем океане, чтобы помочь принимать обоснованные решения о том, как мы используем морские ресурсы".