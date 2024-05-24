Раскрыта тайна ритуального убийства железного века: жертва найдена в Дорсете

Археологи обнаружили в Англии жертву убийства железного века

4:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили новую информацию о жизни и смерти молодой женщины железного века в Дорсете, которую, как они предполагают, могли убить в ходе ритуального жертвоприношения. Эти выводы были опубликованы в журнале Antiquaries Journal.

Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Расследуя события более чем двухтысячелетней давности, команда из Борнмутского университета также получила ценные данные о повседневной жизни людей, находившихся на низших ступенях социальной иерархии того времени.

Анализ показал, что на момент смерти женщине было около двадцати лет, и она прожила тяжелую физическую жизнь. Также было обнаружено, что одно из её ребер было повреждено, возможно, в результате насилия за несколько недель до её гибели от ножевого ранения в шею.

Сочетание всех этих факторов позволило исследователям предположить, что они столкнулись с редким физическим свидетельством человеческих жертвоприношений в железном веке в Британии.

Студенты и сотрудники Борнмутского университета более пятнадцати лет ведут раскопки на территории Уинтерборн-Кингстон в центральном Дорсете, где они впервые обнаружили доисторические поселения.

Ранее они находили останки людей, захороненных в могилах и ямах для хранения, но этот случай был совершенно другим.

"В других захоронениях покойников аккуратно укладывали в ямы с уважением, но с этой женщиной всё было иначе", — пояснил доктор Мартин Смит, доцент кафедры судебной и биологической антропологии Борнмутского университета. "Ранее мы находили керамические горшки и остатки мяса рядом с человеческими останками, которые, по нашему мнению, являлись подношениями для загробной жизни. Но здесь ничего подобного не было. Молодая женщина была найдена лицом вниз на странном, специально построенном полумесяце из костей животных на дне ямы, что указывает на её возможное убийство в качестве жертвоприношения", — добавил он.

Исследуя кости, археологи смогли получить больше информации о жизни жертвы и рассказать часть её истории.

Для её возраста в позвоночнике наблюдались значительные дегенеративные изменения и признаки артрита, а также повреждения межпозвоночных дисков, что свидетельствует о регулярной тяжелой работе. Хорошо развитые и прочные мышечные соединения также указывают на интенсивную физическую активность.

Команда изучила изотопы в её зубах, что позволило определить, откуда она брала питьевую воду в детстве. Это указало на её происхождение более чем в двадцати милях от места нахождения поселения. Сейчас проводится анализ ДНК, чтобы выяснить, была ли она привезена из другого населенного пункта.

"Все важные факты, которые мы обнаружили — проблемы с позвоночником, её тяжелая трудовая жизнь, серьёзная травма ребра, возможность того, что она пришла из другого места и характер её захоронения — можно объяснить по отдельности", — сказал доктор Смит. "Но если сложить все эти факторы и учитывать положение её тела на платформе из костей животных, наиболее правдоподобным выводом будет то, что она стала жертвой ритуального убийства. Мы также нашли большой порез на её шее, который мог быть прямым доказательством этого", — добавил он.

Команда подчеркивает, что помимо доказательств человеческих жертвоприношений, важным аспектом было понимание жизни женщины железного века, что помогает лучше осознать историю менее привилегированных членов общества того времени.

"Наибольшее внимание обычно привлекают захоронения людей высокого статуса", — пояснил доктор Смит. "Однако возможность рассказать историю этой женщины дала нам ценный взгляд на другую сторону общества железного века. За каждым древним захоронением стоит чья-то история, ожидающая своего рассказа".