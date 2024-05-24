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Ученые: повышение социального статуса может предотвратить деменцию

Восходящая социальная мобильность может предотвратить развитие деменции

1:30
Наука

Исследователи из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что повышение социального статуса может задержать и предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей. Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Восходящая социальная мобильность может предотвратить развитие деменции
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

В исследовании использовались данные Японского геронтологического исследования, в котором участвовали 9 186 человек в возрасте 65 лет и старше с 2010 по 2016 год. Ученые собрали информацию о здоровье участников, частоте развития деменции, уровне образования, социальном статусе и социальной мобильности.

Социальная мобильность — это перемещение индивидов или групп в иерархической системе социальной стратификации. Она может быть горизонтальной (перемещение внутри одного социального слоя) и вертикальной (повышение или понижение социального статуса).

Результаты исследования показали, что повышение социального статуса (повышение в должности, увеличение заработка) было связано с более низким риском развития деменции у людей в возрасте 75 лет и старше. Напротив, понижение социального статуса коррелировало с ухудшением когнитивных функций.

Исследователи предположили, что улучшение социально-экономических условий может быть ключевым фактором в профилактике деменции и способствовать более здоровому старению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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