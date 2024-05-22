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Столкновение сверхмассивных чёрных дыр после Большого взрыва раздалось Вселенским гравитационным гулом

Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет

2:03
Наука

По данным космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) астрономы обнаружили слияние двух сверхмассивных чёрных дыр — ядер галактик на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Это самое отдалённое и давнее такое событие, зафиксированное на сегодняшний день.

Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
Фото: IG NASA Webb Telescope is licensed under public domain

Колоссальные космические объекты (одна чёрная дыра в 50 миллионов раз тяжелее Солнца, массу другой определить не удалось из-за плотной завесы газа и пыли, но, скорее всего, примерно такая же) столкнулись через 740 миллионов лет после Большого взрыва, то есть на самой заре развития Вселенной.

Наблюдая за такими небесными телами, учёные надеются разгадать загадку их образования. Самые небольшие, в 65 и более раз превышающие массу Солнца — результат вспышек сверхновых; более крупные можно объяснить их слияниями и поглощениями других звёзд; а из чего получились черные дыры в миллионы и миллиарды раз тяжелее Солнца — до сих пор было не вполне ясно.

"Наши результаты показывают, что слияние — это важный путь, по которому чёрные дыры могут быстро расти, даже на космическом рассвете", — говорит астроном Ханна Юблер из Кембриджского университета в Великобритании.

По её словам, с помощью JWST были открыты и другие подобные слияния. Считается, что такие масштабные космические события вызывают постоянный гул гравитационных волн, резонирующих по всей Вселенной. Длины волн этих гравитационного возмущений слишком велики, чтобы их можно было обнаружить с помощью современных гравитационно-волновых инструментов, но накопление данных о столкновениях гигантских чёрных дыр поможет понять их вклад в этот Вселенский гул.

Похоже, такие слияния были обычным делом в ранней Вселенной и сыграли важную роль в её формировании, заключила Ханна Юблер.

Окружение ZS7
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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