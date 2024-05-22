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Новый материал для медицинских инструментов: бактерицидная нержавеющая сталь эффективна даже против больничных инфекций

Медное нанопокрытие придало нержавеющей стали антибактериальные свойства

2:07
Наука

В Технологическом институте Джорджии (Атланта, США) разработан электрохимический процесс получения нержавеющей стали с антибактериальными свойствами. Авторы изобретения рассказали о нём в журнале Small в понедельник.

Медное нанопокрытие придало нержавеющей стали антибактериальные свойства
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Проблема устойчивых к антибиотикам инфекций приобретает глобальные масштабы. В 2019 году они убили 1,27 миллиона человек и стали причиной почти 5 миллионов других смертей.

Если грамположительные бактерии легко смываются, то грамотрицательные с их толстой многослойной клеточной мембраной — настоящая головная боль для работников здравоохранения и общепита: они способны размножаться на обсеменённых поверхностях, объясняет постдокторант Школы химической и биомолекулярной инженерии Ануджа Трипати, руководившая исследованием.

"Мы хотели разработать бактерицидную поверхность без антибиотиков, эффективную против грамотрицательных и грамположительных бактерий", — говорит она.

Придуманный американскими химиками метод состоит из двух этапов. Поверхность стали подвергается травлению, в результате чего на ней получаются наноразмерные игольчатые структуры, которые могут прокалывать клеточные мембраны бактерий, а затем на них осаждают известную своими бактерицидными свойствами медь.

Производители неохотно применяют медь для изготовления изделий, для которых важна стерильность — дорого. Разработка Трипати и её команды решает эту проблему, ведь меди для создания нанослоя требуется очень мало.

Результаты экспериментов превзошли ожидания: количество грамотрицательных бактерий E. coli на лабораторных образцах снизилось на 97%, грамположительных Staphylococcus epidermis — на 99%.

Нанотекстурированная нержавеющая сталь с медным покрытием может быть использована для изготовления не только медицинских инструментов, но и посуды, раковин, дверных ручек и многих других вещей, где могут скапливаться микробы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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