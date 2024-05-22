Новый материал для медицинских инструментов: бактерицидная нержавеющая сталь эффективна даже против больничных инфекций

В Технологическом институте Джорджии (Атланта, США) разработан электрохимический процесс получения нержавеющей стали с антибактериальными свойствами. Авторы изобретения рассказали о нём в журнале Small в понедельник.
Проблема устойчивых к антибиотикам инфекций приобретает глобальные масштабы. В 2019 году они убили 1,27 миллиона человек и стали причиной почти 5 миллионов других смертей.
Если грамположительные бактерии легко смываются, то грамотрицательные с их толстой многослойной клеточной мембраной — настоящая головная боль для работников здравоохранения и общепита: они способны размножаться на обсеменённых поверхностях, объясняет постдокторант Школы химической и биомолекулярной инженерии Ануджа Трипати, руководившая исследованием.
"Мы хотели разработать бактерицидную поверхность без антибиотиков, эффективную против грамотрицательных и грамположительных бактерий", — говорит она.
Придуманный американскими химиками метод состоит из двух этапов. Поверхность стали подвергается травлению, в результате чего на ней получаются наноразмерные игольчатые структуры, которые могут прокалывать клеточные мембраны бактерий, а затем на них осаждают известную своими бактерицидными свойствами медь.
Производители неохотно применяют медь для изготовления изделий, для которых важна стерильность — дорого. Разработка Трипати и её команды решает эту проблему, ведь меди для создания нанослоя требуется очень мало.
Результаты экспериментов превзошли ожидания: количество грамотрицательных бактерий E. coli на лабораторных образцах снизилось на 97%, грамположительных Staphylococcus epidermis — на 99%.
Нанотекстурированная нержавеющая сталь с медным покрытием может быть использована для изготовления не только медицинских инструментов, но и посуды, раковин, дверных ручек и многих других вещей, где могут скапливаться микробы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.