Шокирующие выводы: почему мы на самом деле переедаем? Узнайте правду

Исследователи пояснили, из-за чего возникает переедание

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном журнале Journal of Personality and Social Psychology группа исследователей представила результаты исследования, посвященного причинам переедания. Согласно их выводам, люди чаще всего переедают из-за отвлечения от процесса приема пищи.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В современном мире мы часто едим, отвлекаясь на просмотр сериалов, использование Интернета или социальных сетей. Когда внимание рассеивается, еда не приносит должного удовольствия. В попытке компенсировать это, люди съедают больше, чем необходимо их организму.

Таким образом, избыточное потребление пищи связано с желанием достичь определенного уровня удовлетворения. Этот феномен ученые называют «гедонистической компенсацией» – подсознательной попыткой восполнить недополученное удовольствие.

Исследователи убеждены, что данный эффект не ограничивается только питанием. Они планируют продолжить изучение этой темы, чтобы разработать эффективные стратегии снижения избыточного потребления.