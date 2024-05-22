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Инсульт под контролем: ученые научились предсказывать болезнь с помощью анализа крови

Ученые научились предсказывать инсульт по анализу крови

1:31
Наука

Специалисты из британской университетской больницы Бригхэма разработали новый анализ крови, который позволяет предсказать риски инсульта. Основой этого анализа является оценка концентрации белков GFAP и D-димера в крови человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Stroke: Vascular and Interventional Neurology.

Ученые научились предсказывать инсульт по анализу крови
Фото: Own work by Jlabanimation is licensed under CC-BY-SA-4.0

Ишемический инсульт является самым распространенным типом инсульта, вызванным нарушением кровоснабжения мозга. При закупорке крупных артерий мозга клетки мозга погибают в течение нескольких минут. В таких случаях применяется метод механической тромбэктомии, то есть удаление тромба из сосуда.

Ученые решили исследовать возможность раннего выявления рисков инсульта, чтобы предотвратить серьезные последствия. Они занялись поиском биомаркеров ишемического инсульта, осложненного тромбозом, и обнаружили два специфических белка — GFAP и Д-димер, которые можно выявить в капиллярной крови.

Эти белки начинают формироваться в организме примерно через шесть часов после начала развития патологии. Ученые предложили тест, основанный на концентрации этих биомаркеров, который помогает предсказывать вероятность инсульта с тромбозом с точностью до 93%. Специалисты надеются, что новая методика позволит своевременно диагностировать проблему и избежать тяжелых осложнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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