Ученые создали ИИ, который понимает сарказм лучше, чем вы

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The Guardian: детектор на основе ИИ может распознавать сарказм в речи

1:16
Наука

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах разработали уникальный детектор, основанный на искусственном интеллекте, способный распознавать сарказм в речи. Об этом сообщило издание The Guardian.

The Guardian: детектор на основе ИИ может распознавать сарказм в речи
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эта новая модель ИИ получила название Mustard (с английского — "горчица"), что расшифровывается как Multimodal Sarcasm Detection Dataset ("Мультимодальный набор данных для обнаружения сарказма"). Она функционирует, анализируя высоту тона и темп речи, затем переводит сказанное в текст для дальнейшего анализа на наличие саркастических и ироничных элементов.

Сообщается, что алгоритм обучался на большом количестве текстовых, аудио и видеоматериалов. В рамках обучения исследователи использовали популярные комедийные сериалы, такие как "Друзья" и "Теория большого взрыва". В начале обучения модели Mustard ученые вручную помечали сцены с сарказмом. По мере прогресса ИИ научился разбивать текст на сегменты и определять их социальное настроение, используя соответствующие эмодзи.

По мнению исследователей, их разработка в будущем может найти применение в здравоохранении и межличностной коммуникации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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