Ученые создали ИИ, который понимает сарказм лучше, чем вы

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах разработали уникальный детектор, основанный на искусственном интеллекте, способный распознавать сарказм в речи. Об этом сообщило издание The Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository