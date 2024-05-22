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Ученые из Гейдельберга близки к вакцине против ВИЧ-1: новые антитела творят чудеса

Nature: ученые разработали новый подход к разработке вакцины против ВИЧ

1:59
Наука

Ученые из Гейдельбергского университета (Германия) сделали важный шаг вперёд в разработке вакцины против ВИЧ-1, обнаружив способ стимулирования защитных антител у приматов. Эти антитела способны нейтрализовать вирус, что может привести к созданию эффективной вакцины.

Nature: ученые разработали новый подход к разработке вакцины против ВИЧ
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным портала Nature, одной из главных проблем при разработке вакцины против ВИЧ-1 является неспособность большинства существующих вакцин вызывать образование антител, нацеленных на консервативный эпитоп вирусной оболочки, известный как сайт связывания CD4 (CD4bs).

Этот эпитоп играет ключевую роль в нейтрализации вируса, однако часто скрыт гликанами, что затрудняет доступ антител.

В новом исследовании учёные создали иммуноген, специально нацеленный на CD4bs, и провели иммунизацию макак. Результаты показали, что у животных выработались антитела с такими же структурными и генетическими особенностями, как и у антител, имитирующих CD4 у человека.

Эти антитела связываются с вирусной оболочкой ВИЧ-1 под определёнными углами и взаимодействуют с тяжёлыми цепями, что характерно для известных антител широкого нейтрализующего действия (bnAbs) у людей.

Кроме того, антитела у макак были получены из генов, аналогичных человеческим генам класса VH1-46, которые связаны с bnAbs. Это важное открытие показывает, что иммуноген способен активировать В-клетки, из которых могут возникнуть мощные антитела против ВИЧ-1.

Это исследование является значительным первым шагом к созданию эффективной вакцины против ВИЧ-1. Полученные результаты дают надежду на возможность создания вакцины, способной защитить миллионы людей от этого вируса в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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