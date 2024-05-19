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Преемник Switch будет показан весной 2025 года

Nintendo в скором времени представит долгожданного преемника Switch

1:34
Наука

Генеральный директор компании Nintendo Сюнтаро Фурукава объявил, что новая игровая платформа будет представлена до завершения текущего финансового года. Другими словами, не в ближайшее лето, как предполагали поклонники, а к апрелю 2025 года.

Nintendo в скором времени представит долгожданного преемника Switch
Фото: commons.wikimedia.org by Elvis untot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Она известна как Switch 2, хотя это может быть не просто продолжение линейки, а совершенно новое устройство.

Оригинальная версия Switch была выпущена в марте 2015 года, и возможно, обновление было запланировано к юбилею десятилетия. Другая популярная версия гласит, что Nintendo уже разработала Switch 2, но отложила его анонс из-за деятельности спекулянтов. Необходимо произвести достаточное количество устройств и сохранить их на складах, чтобы удовлетворить как можно большее количество желающих их приобрести.

Предполагается, что новая платформа будет включать специальный чип Team Green вместо чипа AMD. Новый чип Nvidia будет разработан по 8-нм техпроцессу Samsung на базе архитектуры Ampere из графических процессоров серии RTX 3000. У устройства будет 8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1080p, специальная подставка с демпфирующим кронштейном для более удобной регулировки угла. Контроллеры Joy-Con будут увеличены в размерах, а также появится новый формат картриджей, но будут совместимы с предыдущими консолями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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