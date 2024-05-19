Супер-дрон из ЮАР поставил мировой рекорд скорости

Супер-дрон Peregreen-2 установил мировой рекорд скорости для Книги Гиннеса

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В прошлом году фотограф Люк Белл из ЮАР установил рекорд скорости на самодельной мультикоптерной системе Peregreen. Он успешно пролетел стометровую дистанцию в обе стороны со средней скоростью почти 400 км/ч. Люк не ограничился этим и принял решение создать еще более скоростное устройство.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого он привлек к совместной работе своего отца Майка, что оказалось верным выбором, так как в ходе усовершенствования скоростных характеристик беспилотника им пришлось столкнуться с целым рядом проблем.

Особенно серьезными оказались частые возгорания, которые часто приводили к возникновению пожаров. В результате им пришлось полностью пересмотреть аэродинамическую конфигурацию устройства, разрабатывая скоростной мультикоптер с нуля.

Peregreen-2 оснащен рамой, хвостовой частью и оболочкой из карбонового волокна, большинство деталей изготовлено с помощью 3D-принтера. На нем установлены двигатели T-Motor Velox 3115 с оборотами 900KV, регуляторы скорости APD 120A 12S и воздушные винты APC 7x11E. В качестве источника энергии применяются два аккумулятора Li-Po емкостью 1800 мА⋅ч, управляемые контроллером Matek HCS-150. Для управления полетом используется контроллер Matek F405-HDTE. Для записи видео рекорда имеется прозрачный носовой кожух с экшн-камерами Insta 360 Go 3.

На испытаниях дрон ускорился до 300 км/ч за две секунды. Его максимальная скорость достигла 510 км/ч. Однако при прохождении испытательной трассы средняя скорость за четыре пролета составила 480 км/ч. Этот результат был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве нового достижения.