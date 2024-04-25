Паводок в Оренбурге — вид со спутника NASA Landsat 9

NASA показала пик повышения уровня воды в Урале

NASA показала пик повышения уровня воды в реке Урал в Оренбурге на снимке, сделанном спутником Landsat 9 13 апреля.

Фото: NASA by Michala Garrison is licensed under public domain

По данным агентства, именно в этот день уровень реки достиг максимума и пошёл на спад.

"После проливных дождей и быстрого таяния снегов реки на юге России и северном Казахстане разлились, затопив дома и вынудив тысячи людей покинуть свои дома", — сказано в пояснении.

Для наглядности изображение, полученное с помощью инструмента дистанционного зондирования Operational Land Imager, подфотошоплено: растительность на нём тёмно-красного цвета, а вода — сине-зелёного.

Landsat 9 — последний спутник старейшей программы мониторинга нашей планеты из космоса, он запущен в 2021 году и предназначен в первую очередь для предупреждения о стихийных бедствиях.

Ранее Роскосмос выложил фото паводка, снятые спутниками "Канопус-В" и "Метеор-М".

Паводок в Оренбурге