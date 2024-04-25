Пыльные бури накрыли Россию со всех сторон: тучи песка африканских пустынь провисят в воздухе до 26 апреля

Пыльная буря с севера Африки достигла России, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в четверг.
В Ливии скорость ветра, по данным местных СМИ, превышает 70 км/ч. Поднятые им в воздух тучи песка разлетаются по всей Европе.
По словам Леуса, называть отголоски африканской стихии в России пыльной бурей было бы преувеличением.
Но концентрация твёрдых частиц в воздухе действительно превышена на юге и в центре европейской части страны и будет сохраняться таковой до конца 26 апреля.
Марсианских пейзажей россиянам не видать, разочаровал синоптик. "Единственное, как это всё может проявиться, если где-то пройдутся дожди, и на каких-то поверхностях вы увидите следы от этой пыли", — заметил он.
И в самом деле, кое-где прошёл дождь с песком, сообщила "Россия 1".
Тем временем на Дальнем Востоке ситуация посерьёзнее — в регион пришла самая настоящая пыльная буря из Китая.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.