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Пыльные бури накрыли Россию со всех сторон: тучи песка африканских пустынь провисят в воздухе до 26 апреля

Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус

1:05
Наука » Экология » Природа

Пыльная буря с севера Африки достигла России, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в четверг.

Пыльная буря из Африки достигла России, сообщил синоптик Леус
Фото: Wikimedia Commons by Alexander Roumega is licensed under CC-BY-SA-4.0

В Ливии скорость ветра, по данным местных СМИ, превышает 70 км/ч. Поднятые им в воздух тучи песка разлетаются по всей Европе.

По словам Леуса, называть отголоски африканской стихии в России пыльной бурей было бы преувеличением.

Но концентрация твёрдых частиц в воздухе действительно превышена на юге и в центре европейской части страны и будет сохраняться таковой до конца 26 апреля.

Марсианских пейзажей россиянам не видать, разочаровал синоптик. "Единственное, как это всё может проявиться, если где-то пройдутся дожди, и на каких-то поверхностях вы увидите следы от этой пыли", — заметил он.

И в самом деле, кое-где прошёл дождь с песком, сообщила "Россия 1".

Тем временем на Дальнем Востоке ситуация посерьёзнее — в регион пришла самая настоящая пыльная буря из Китая.

Пыльная буря во Владивостоке
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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