Точный прогноз космической погоды на 25-26 апреля: страшилки о рекордных бурях опровергнуты

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В России опровергли мощные магнитные бури 25 и 26 апреля

1:26
Наука

В ближайшие дни не будет мощных магнитных бурь, ответственно заявила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, комментируя страшилки в СМИ на эту тему.

В России опровергли мощные магнитные бури 25 и 26 апреля
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Учёные нашли их первоисточник — абсолютно нейтральное сообщение на сайте Spaceweather.com о корональных выбросах солнечной массы. Российская пресса перепечатала его, словно соревнуясь, кто сильнее напугает читателей: "Магнитная буря разрушительной мощности", "На Солнце произошёл мегавзрыв", "Гигантские выбросы плазмы" и т. д., и т. п.

Гелиофизики подтвердили: действительно, на нашем светиле произошла серия вспышек, и их последствия могут достигнуть Земли. Но с очень малой вероятностью — всё-таки вторая космическая скорость (скорость убегания) для Солнца больше 600 км/с, основная часть выброшенной массы упадёт обратно.

По объективным, лишённым ненужных эмоций оценкам, в ближайшие дни возможна слабая магнитная буря.

"Для 25 апреля вероятность слабой магнитной бури составляет 25%, для 26 апреля — 20%", — уточняется в прогнозе.

Учёные не признаются, но на самом деле они рады возмущениям на Солнце. Во время последней мощной вспышки NASA запускала зондирующие ракеты для её изучения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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