В ближайшие дни не будет мощных магнитных бурь, ответственно заявила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, комментируя страшилки в СМИ на эту тему.
Учёные нашли их первоисточник — абсолютно нейтральное сообщение на сайте Spaceweather.com о корональных выбросах солнечной массы. Российская пресса перепечатала его, словно соревнуясь, кто сильнее напугает читателей: "Магнитная буря разрушительной мощности", "На Солнце произошёл мегавзрыв", "Гигантские выбросы плазмы" и т. д., и т. п.
Гелиофизики подтвердили: действительно, на нашем светиле произошла серия вспышек, и их последствия могут достигнуть Земли. Но с очень малой вероятностью — всё-таки вторая космическая скорость (скорость убегания) для Солнца больше 600 км/с, основная часть выброшенной массы упадёт обратно.
По объективным, лишённым ненужных эмоций оценкам, в ближайшие дни возможна слабая магнитная буря.
"Для 25 апреля вероятность слабой магнитной бури составляет 25%, для 26 апреля — 20%", — уточняется в прогнозе.
Учёные не признаются, но на самом деле они рады возмущениям на Солнце. Во время последней мощной вспышки NASA запускала зондирующие ракеты для её изучения.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.