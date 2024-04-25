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Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком

Люди с генетическим неприятием спиртного уязвимы для рака легких

Наука

Американские учёные из Университета Калифорнии в Сан-Диего вместе с международными коллегами провели исследование взаимосвязи между генетической нетерпимостью к алкоголю и различными заболеваниями. Результаты исследования были опубликованы в журнале eBioMedicine (eBioMed).

Люди с генетическим неприятием спиртного уязвимы для рака легких
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследовательская группа проанализировала более 3,2 миллиона ДНК-записей, изучая генетические вариации, известные как однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП).

Оказалось, что у людей с определёнными вариациями в ОНП, употребление алкоголя в больших количествах вызывает быстрое превращение этанола в токсичный ацетальдегид, что ведёт к тошноте и другим симптомам похмелья.

По результатам исследования, наличие защитных генов связано с меньшей усталостью и лучшими показателями здоровья. Однако такие люди более подвержены заболеваниям щитовидной железы, а также имеют увеличенный риск развития малярии, рака лёгких и кожи.

Исследователи отмечают, что хотя установленные связи не доказывают причинно-следственную связь, они намекают на определённые закономерности. Это открытие может иметь значительные последствия для профилактической медицины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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