Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком

Американские учёные из Университета Калифорнии в Сан-Диего вместе с международными коллегами провели исследование взаимосвязи между генетической нетерпимостью к алкоголю и различными заболеваниями. Результаты исследования были опубликованы в журнале eBioMedicine (eBioMed).

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International