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Ученые нашли причину медлительности пожилых людей

Пожилые двигаются медленно из-за повышенного энергопотребления мышц

2:11
Наука

По результатам исследования, опубликованного в The Journal of Neuroscience, выявлено, что старение связано с увеличением энергозатрат мышц на движение. Ученые провели эксперимент с более чем 80 участниками, которым предстояло управлять курсором на экране с помощью специализированного джойстика, требующего интенсивных движений.

Пожилые двигаются медленно из-за повышенного энергопотребления мышц
Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При этом, с помощью специальных устройств, измерялись выдыхаемые участниками газы для оценки их энергопотребления.

Интересно, что как молодые (в возрасте от 18 до 35 лет), так и пожилые (от 66 до 87 лет) участники эксперимента быстрее достигали цели на экране, когда им сигнализировал звуковой сигнал о победе, что на 4-5% сокращало время достижения цели.

Это опровергает предположение, что замедленные реакции у старших людей связаны с нарушениями в системе вознаграждения мозга, которая активизируется при уменьшении выработки дофамина с возрастом. Результаты показали, что вознаграждение остается значимым стимулом для пожилых.

В ходе эксперимента также выяснилось, что при ожидании вознаграждения обе возрастные группы достигали цели быстрее. Молодые участники достигали успеха за счет скорости движений, в то время как пожилые реагировали быстрее, начиная движение примерно на 17 миллисекунд раньше, чем молодежь.

Исследование также подтвердило, что мышцы пожилых людей затрачивают больше калорий на выполнение движений по сравнению с молодежью. Это объясняет, почему старшее поколение тратит больше усилий на простые действия, такие как вставание с дивана или переход из одной комнаты в другую.

"Мозг способен распознавать даже незначительные изменения в энергопотреблении тела и адаптировать наши движения соответственно", — отметил соавтор исследования Роберт Куртер.

Это открытие помогает лучше понять, как старение влияет на физическую активность и метаболические процессы в организме.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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