"Подарок ко Дню космонавтики": неожиданную вспышку сверхновой успели поймать космическим телескопом

Телескоп ART-XC зафиксировал рентгеновскую вспышку сверхновой SN2024GGI

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Оперативно перенацеленный космический рентгеновский телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского позволил поймать редкое астрономическое явление с 12 по 13 апреля. Подробности сообщили в Роскосмосе.

Фото: NASA by Chandra is licensed under public domain

Учёные успели уловить рентгеновское излучение сверхновой II типа SN2024ggi в галактике NGC3621 на расстоянии около 22 миллионов световых лет от Земли. Открыли её буквально накануне — 11 апреля увидели в телескоп проекта ATLAS в оптическом диапазоне.

Сверхновые второго типа в близких к нам галактиках — явление нечастое. Поэтому учёные сочли это наблюдение большой удачей. Не говоря уж о том, что оно было проведено сразу после открытия.

"Наряду с получением данных, имеющих огромную научную значимость, хотел бы отметить оперативность, с которой была изменена программа наблюдений обсерватории Спектр-РГ. Идея о том, чтобы провести наблюдения этой сверхновой, родилась днём 12 апреля — буквально за несколько часов до сеанса связи, а уже вечером этого дня телескоп был наведен на сверхновую", — пояснил научный руководитель телескопа ART-XC, глава отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.

Он поблагодарил коллег из НПО Лавочкина за то, что они пошли навстречу просьбе и быстро пересчитали программу наблюдений. "Вот такой у нас получился подарок ко Дню космонавтики!" — заключил астрофизик.

Телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского, работающий в жёстком рентгеновском диапазоне, установлен в российско-немецкой орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", с 2019 года летающей в точке Лагранжа.

Обсерватория "Спектр-РГ"