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Соседняя с нами галактика извергает поток газа: астрономы обнаружили уникальное явление в NGC 4383

Соседняя с Млечным Путём галактика извергает газовый поток с уникальным составом

1:30
Наука

В галактике NGC 4383, соседней Млечному Пути, произошли гигантские взрывы, создавшие космический ураган.

Соседняя с Млечным Путём галактика извергает газовый поток с уникальным составом
Фото: Openverse by Dylan O'Donnell is licensed under CC0 1.0

Эти взрывы, эквивалентные 50 миллионам масс Солнца, заполнили межгалактическое пространство химическими элементами, будущими строительными блоками новых миров и звезд.

Используя инструмент MUSE телескопа VLT, астрономы изучили этот процесс в галактике NGC 4383, находящейся в 62 миллионах световых лет от Земли. Галактика извергает поток газа, богатый тяжелыми элементами, движущийся со скоростью, превосходящей 671 000 миль в час (более 1 млн км/ч), сообщает SecurityLab.

Руководитель исследовательской группы Адам Уоттс подчеркнул уникальность этого явления, отметив наличие кислорода, азота, серы и других элементов в выбрасываемом газе. Эти потоки играют важную роль в эволюции космоса, служа строительными блоками для новых звездных систем и даже возможной жизни на других планетах.

Команда считает, что выброс газа произошел из-за мощных звездных взрывов, вызванных интенсивным звездообразованием в ядре галактики. Эти взрывы являются ключевым моментом в эволюции галактик и космоса в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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