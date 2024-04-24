В скором времени Китай может обзавестись сверхзвуковыми подлодками: инженеры совершили технологический прорыв

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SCMP: китайские учёные разрабатывают сверхзвуковые подводные лодки

0:49
Наука

Группа китайских ученых из Харбинского инженерного университета достигла значительного прорыва в области подводных технологий, разработав оптическое волокно, способное изменить характеристики подводных лодок.

SCMP: китайские учёные разрабатывают сверхзвуковые подводные лодки
Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Используя специализированную волоконную обшивку, они создали эффект суперкавитации вокруг корпуса, что позволяет субмаринам двигаться со сверхзвуковой скоростью, минимизируя сопротивление воды, сообщает SCMP.

Эта технология обладает потенциалом не только для транспортных целей, но и для применения в военной сфере, увеличивая дальность и эффективность снарядов.

Планируется дальнейшее развитие технологии, включая обшивку корпусов подводных судов оптическим волокном для использования лазерного излучения и снижения сопротивления воды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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