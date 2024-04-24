Наконец-то раскрыты тайны палеолитических поселений рядом с Курском

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L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм

1:42
Наука

Ученые из Института географии РАН достигли революционного прорыва в исследовании неизведанных палеолитических поселений.

L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Используя инновационные методы геофизики и археологии, они успешно обнаружили и раскрыли удивительные аспекты древних жизненных условий и привычек первобытных обитателей.

Их работа была сфокусирована на памятнике "Быки", расположенном на левом берегу реки Сейм в бассейне Десны. Восьмикратные археологические источники этого места, включая многослойные с различной хронологией и культурой, датируются от 21 до 18 тысяч лет назад, сообщает L’Anthropologie.

Чтобы решить загадку многократного заселения и использования территории, исследователи применили широкий спектр методов, включая анализ с использованием геоинформационных систем (ГИС), георадиолокации (ГПР), магниторазведки и археологических раскопок.

Самым удивительным результатом их исследования стала реконструкция древнего палеоландшафта, показавшая комбинацию песчаных дюн и округлых термокарстовых воронок. Этот анализ подчеркнул, что хотя провалы стали непригодными для проживания из-за чрезмерного увлажнения, они могли служить источником воды, в то время как памятники, расположенные на вершине эолового бархана, обеспечивали наилучшую видимость во всех направлениях.

Эти открытия значительно расширяют наше понимание о том, как древние люди адаптировались к окружающей среде и использовали ее ресурсы для выживания, а также подчеркивают важность междисциплинарного подхода в научных исследованиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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