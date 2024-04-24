Наконец-то раскрыты тайны палеолитических поселений рядом с Курском

Ученые из Института географии РАН достигли революционного прорыва в исследовании неизведанных палеолитических поселений.
Используя инновационные методы геофизики и археологии, они успешно обнаружили и раскрыли удивительные аспекты древних жизненных условий и привычек первобытных обитателей.
Их работа была сфокусирована на памятнике "Быки", расположенном на левом берегу реки Сейм в бассейне Десны. Восьмикратные археологические источники этого места, включая многослойные с различной хронологией и культурой, датируются от 21 до 18 тысяч лет назад, сообщает L’Anthropologie.
Чтобы решить загадку многократного заселения и использования территории, исследователи применили широкий спектр методов, включая анализ с использованием геоинформационных систем (ГИС), георадиолокации (ГПР), магниторазведки и археологических раскопок.
Самым удивительным результатом их исследования стала реконструкция древнего палеоландшафта, показавшая комбинацию песчаных дюн и округлых термокарстовых воронок. Этот анализ подчеркнул, что хотя провалы стали непригодными для проживания из-за чрезмерного увлажнения, они могли служить источником воды, в то время как памятники, расположенные на вершине эолового бархана, обеспечивали наилучшую видимость во всех направлениях.
Эти открытия значительно расширяют наше понимание о том, как древние люди адаптировались к окружающей среде и использовали ее ресурсы для выживания, а также подчеркивают важность междисциплинарного подхода в научных исследованиях.
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