Печальные новости ждут любителей сладкого: учёные назвали причину тяги к вкусностям

Исследования, проведенные Калифорнийским университетом, демонстрируют важную связь между одиночеством и изменениями в пищевом поведении.
Опубликованные в журнале JAMA Network Open результаты показывают, что люди, находящиеся в состоянии социальной изоляции, имеют склонность к увеличенному потреблению сладкой пищи.
Это исследование, проведенное сотрудниками Центра нейробиологии стресса и устойчивости при университете в Лос-Анджелесе, обнаружило химическую корреляцию в мозге людей, испытывающих одиночество, с различными проблемами здоровья, включая избыточный вес, диабет, психические расстройства и снижение когнитивных функций.
С использованием методов МРТ-сканирования ученые отслеживали активность мозга участников в ответ на абстрактные изображения сладких и соленых блюд. Было выявлено, что у одиноких людей наблюдалась наибольшая активность в мозговых областях, ответственных за восприятие сладкого, при этом уровень самоконтроля снижался.
Эти результаты подчеркивают важность социальных связей для здоровья и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в области психологии и биологии пищевого поведения.
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