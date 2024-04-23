Печальные новости ждут любителей сладкого: учёные назвали причину тяги к вкусностям

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JAMA Network Open: тяга к сладкому связана с одиночеством

1:18
Наука

Исследования, проведенные Калифорнийским университетом, демонстрируют важную связь между одиночеством и изменениями в пищевом поведении.

JAMA Network Open: тяга к сладкому связана с одиночеством
Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Опубликованные в журнале JAMA Network Open результаты показывают, что люди, находящиеся в состоянии социальной изоляции, имеют склонность к увеличенному потреблению сладкой пищи.

Это исследование, проведенное сотрудниками Центра нейробиологии стресса и устойчивости при университете в Лос-Анджелесе, обнаружило химическую корреляцию в мозге людей, испытывающих одиночество, с различными проблемами здоровья, включая избыточный вес, диабет, психические расстройства и снижение когнитивных функций.

С использованием методов МРТ-сканирования ученые отслеживали активность мозга участников в ответ на абстрактные изображения сладких и соленых блюд. Было выявлено, что у одиноких людей наблюдалась наибольшая активность в мозговых областях, ответственных за восприятие сладкого, при этом уровень самоконтроля снижался.

Эти результаты подчеркивают важность социальных связей для здоровья и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в области психологии и биологии пищевого поведения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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