Посмотрите на фото из космоса Глаза Сахары, претендующего на роль руин Атлантиды

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Космонавт Гребёнкин сфотографировал из космоса Глаз Сахары

1:31
Наука

Космонавт Александр Гребёнкин сфотографировал Глаз Сахары, Роскосмос опубликовал его в своём телеграм-канале среди других сделанных из космоса снимков.

Космонавт Гребёнкин сфотографировал из космоса Глаз Сахары
Фото: Роскосмос by Александр Гребёнкин is licensed under public domain

По-научному это геологическое образование с кольцевым рельефом диаметром около 50 километров называется "структура Ришат". Находится оно в мавританской части пустыни Сахара.

Глаз Сахары был открыт французскими исследователями ещё в докосмическую эру, но большую известность получил благодаря фото, снятым американскими астронавтами с борта "Джемини-4" в 1965 году. Из космоса Ришат выглядит так броско, что долго был ориентиром для космонавтов.

Глаз, или, как ещё его называют, Око Сахары образовался между поздним протерозоем и ордовиком — самому древнему кольцу 500-600 миллионов лет. Ранее считали, что это ударный кратер, но этой гипотезе противоречит плоская поверхность внутри колец.

По принятым ныне представлениям, Ришат — это купол поднятия участка земной коры с последовавшей эрозией пород.

Некоторые считают Глаз Сахары руинами Атлантиды, найдя нечто похожее в её описании Платоном. Но эта версия не выдерживает никакой критики даже со стороны завзятых фанатов антинаучных теорий — очевидно, что Ришат никогда не был островом, к тому же он намного древнее.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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