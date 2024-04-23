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Впервые получено изображение катаклизма в центре Галактики, способного остановить звёздообразование

Астрофизики построили 3D-модель вспышки чёрной дыры Стрелец A*

1:50
Наука

Впервые получено трёхмерное изображение недавней мощнейшей вспышки в центре Галактики. На основе данных микроволнового телескопа ALMA его построили американские и немецкие астрофизики. Результаты их исследования публикует Nature Astronomy.

Астрофизики построили 3D-модель вспышки чёрной дыры Стрелец A*
Фото: NASA by Y.Bai is licensed under public domain

Масштабное космическое событие зафиксировано в апреле 2017 года. В это время пространство вокруг сверхмассивной чёрной дыры Sgr A* (Стрелец A*) в центре Млечного Пути озарила яркая вспышка в рентгеновском диапазоне.

Группа американских и немецких астрофизиков под руководством доцента Калифорнийского технологического института Кэтрин Боумэн проанализировала данные с телескопа при помощи специально для этого придуманного алгоритма. Способ обработки информации был позаимствован из медицинской томографии, предусматривающей послойное воссоздание 3D-модели, с применением механизмов машинного обучения — иными словами, нейросетей.

Метод, названный учёными поляриметрической томографией, помог им реконструировать траектории движения объектов в максимально искривлённом пространстве-времени. По их мнению, вспышка стала следствием разрушения двух объектов, приблизившихся к чёрной дыре на опасное расстояние менее 75 миллионов километров и уничтоженных ею.

Sgr A* всё чаще заявляет о себе подобными вспышками в её окрестностях, тогда как ранее, сразу после открытия в 1990-х, она пребывала в некоей "спячке". Такие катаклизмы представляют большой научный интерес, так как потенциально могут стать причиной остановки звёздообразования в нашей Галактике.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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