Названы наиболее уязвимые для взлома смартфоны — все их объединяет одна деталь

Kaspersky признал гаджеты на старом Android самыми уязвимыми для взлома

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Устройства, работающие на Android устаревших версий, больше всего подвержены взлому, сообщил РИА Новости руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

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Причин этой тенденции несколько. Во-первых, Android в целом более распространён.

"Одна из причин, почему ОС Android более интересна для злоумышленников, заключается в том, что потенциальных жертв в мире больше", — пояснил эксперт.

Во-вторых, Apple дольше поддерживает старые модели и чаще выпускает обновления с последними патчами безопасности.

Многие же пользователи Android подолгу пользуются бюджетными моделями со старыми версиями ОС, которые уже не обновляются. Таким образом, они больше всего рискуют стать жертвами взлома.

Вообще, современные смартфоны не рассчитаны на слишком долгую эксплуатацию — в среднем через 2,5 года пора покупать новый.