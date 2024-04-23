Китайские планетологи поняли, куда делась вода с Марса — сдуло солнечным ветром

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В ионосфере Марса замечены аналоги корональных выбросов массы

1:49
Наука

В ионосфере Марса регулярно происходят явления, похожие на корональные выбросов массы на Солнце, поняли учёные во главе с доцентом Научно-технологического университета Макао Сюем Сяоцзюнем. Об их открытии рассказывает Nature.

В ионосфере Марса замечены аналоги корональных выбросов массы
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На такие выводы китайских планетологов натолкнули данные с американского зонда MAVEN. Он как минимум трижды — в октябре 2014 года, декабре 2016-го и апреле 2019 года — пролетал через своеобразные "дыры" в марсианской ионосфере, где фиксировал значительное падение давления, температурные аномалии и необычную конфигурацию силовых линий магнитного поля.

Нечто похожее наблюдается в атмосфере Солнца во время вспышек. При этом в космос улетучиваются существенные массы ионов — по подсчётам учёных, каждый раз до 1,3 кг кислорода. Вроде бы мало, но если умножить это на долгую историю красной планеты, выходит, что эти выбросы и стали одной из причин потери ею воды.

Подсчитано, что за 4,5 миллиарда лет Марс лишился около 6,6 триллионов литров жидкости. Если бы вся эта вода осталась на поверхности нашего красного соседа, хватило бы покрыть его слоем 0,05 мм.

В том, что вода в жидком виде присутствовала на Марсе, текли реки и журчали ручьи, теперь уж нет никаких сомнений. Более того, её было сильно больше, чем 0,05 мм, — по некоторым оценкам, до 140 метров. Поэтому предстоит установить и другие причины осушения красной планеты.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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