Инженеры NASA празднуют победу: им удалось вернуть к жизни "Вояджер-1"

"Вояджер-1" возобновил передачу телеметрии на Землю

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический корабль "Вояджер-1" прислал телеметрические данные впервые с ноября прошлого года, сообщили в NASA в понедельник.

Фото: NASA is licensed under public domain

В ноябре в аппарате сгорела микросхема памяти одного из трёх бортовых компьютеров, управляющего подсистемой полётных данных (FDS). Неисправность быстро нашли и решили даже, как её можно дистанционно обойти.

Перед инженерами стояли две принципиальные проблемы: дальность — сигнал до "Вояджера" идёт около 22,5 часа, потом столько же обратно, и ограниченный общий объём памяти — не забудем, что аппарат проектировался больше 40 лет назад, когда счёт шёл на килобайты.

Человеческий гений победил — специалисты сумели распределить данные, ранее хранившиеся в сломавшемся чипе, по другим разделам памяти, и сохранить при этом их работоспособность как единого целого.

Соответствующая команда была отправлена 18 апреля, а 20-го пришёл ответ о её успешном выполнении. Участники научной команды даже собрались по этому поводу на скромный праздник.

В дальнейшем они рассчитывают переместить другие фрагменты данных, затронутых поломкой, чтобы восстановить работоспособность зонда почти в полном объёме.