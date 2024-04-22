Наши братья меньшие всё прекрасно понимают: учёные подтвердили наличие сознания у большинства животных

В 2022 году группа исследователей из Лаборатории по изучению поведения и чувств пчёл при Королевском университете Лондона обнаружила, что шмели проявляют необычное поведение, играя с деревянными шариками.
Несмотря на то, что это поведение не имело непосредственного отношения к размножению или выживанию, ученые наблюдали, что шмели катали и вращали шарики, кажется, просто для развлечения.
Это наблюдение стало частью ряда исследований, которые поддерживают новую научную позицию о сознании у различных животных. Декларация, подписанная группой известных ученых, утверждает такую возможность у рептилий, амфибий, рыб, а также многих беспозвоночных.
Это утверждение основывается на результатах наблюдений и экспериментов, указывающих на потенциальное присутствие сознания у представителей этих групп животных. Ученые призывают к дальнейшему изучению этого феномена и к осторожному отношению к животным, которые могут обладать некоторой формой субъективного опыта.
Этот пересмотр научных и этических подходов в обращении с животными стимулирует дальнейшие исследования в области сознания различных видов и продвигает понимание их внутреннего мира.
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