Открытие года: Магнетары — тайные источники загадочных сигналов из космоса

Ученые заявили, что сигналы из космоса очень напоминают радиоизлучение мертвой звезды

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выявили, что загадочные космические сигналы, известные как FRB и приходящие издалека за пределами галактик, сходны с радиоизлучением мертвой звезды, отстоящей от Земли на 14 350 световых лет.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На протяжении тринадцати лет исследователи пытались разгадать секрет FRB, которые представляют собой короткие всплески радиоволн, источники которых находятся в космосе.

Во время каждого такого события выбрасывается огромное количество энергии, причем продолжительность FRB составляет несколько миллисекунд.

Некоторые ученые полагали, что FRB могут быть сигналами от инопланетян, однако последние исследования опровергли эту гипотезу.

В этом году астрофизики обнаружили на небесах магнетар SGR 1935 + 2154, излучение которого сильно напоминает FRB.

Это нейтронная звезда, потерявшая значительную массу из-за взрыва сверхновой.

Подобные астрономические объекты характеризуются сильными магнитными полями. Ученые считают, что в этом году им удалось установить, что магнетары могут излучать радиоволны с продолжительностью в миллисекунды, что сходно с FRB.

28 апреля магнетар SGR 1935 + 2154 наглядно продемонстрировал это: именно в этот день астрофизики зафиксировали вспышку радиоволн.