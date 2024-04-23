Открытие года: Магнетары — тайные источники загадочных сигналов из космоса

Ученые выявили, что загадочные космические сигналы, известные как FRB и приходящие издалека за пределами галактик, сходны с радиоизлучением мертвой звезды, отстоящей от Земли на 14 350 световых лет.
На протяжении тринадцати лет исследователи пытались разгадать секрет FRB, которые представляют собой короткие всплески радиоволн, источники которых находятся в космосе.
Во время каждого такого события выбрасывается огромное количество энергии, причем продолжительность FRB составляет несколько миллисекунд.
Некоторые ученые полагали, что FRB могут быть сигналами от инопланетян, однако последние исследования опровергли эту гипотезу.
В этом году астрофизики обнаружили на небесах магнетар SGR 1935 + 2154, излучение которого сильно напоминает FRB.
Это нейтронная звезда, потерявшая значительную массу из-за взрыва сверхновой.
Подобные астрономические объекты характеризуются сильными магнитными полями. Ученые считают, что в этом году им удалось установить, что магнетары могут излучать радиоволны с продолжительностью в миллисекунды, что сходно с FRB.
28 апреля магнетар SGR 1935 + 2154 наглядно продемонстрировал это: именно в этот день астрофизики зафиксировали вспышку радиоволн.
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