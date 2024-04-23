Ученые рассказали, какую опасность представляют вирусы, просыпающиеся из-за глобального потепления

Вирусологи: спящие миллионы лет во льдах микроорганизмы могут "проснуться"

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи давно предупреждали о том, что в древних слоях вечной мерзлоты могут спрятаться различные вирусы. Теперь ученые решили проанализировать потенциальную опасность пробуждения этих вирусов в условиях глобального потепления. Вирусологи считают, что микроорганизмы, застывшие во льдах миллионы лет назад, могут возродиться в новых условиях.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уже имеются случаи обнаружения таких вирусов. Например, в 2007 году были найдены вирусы, возраст которых превышал 500 тысяч лет, но при этом они оставались живыми. Еще спустя семь лет в Сибири был обнаружен Pithovirus sibericu, возраст которого составлял 30 тысяч лет.

В 2016 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа произошла вспышка сибирской язвы, которая была успешно подавлена благодаря массовой вакцинации.

Однако, самое тревожное то, что во льдах могут находиться вирусы, которые до сих пор неизвестны современной науке. Вместе с тем, изучение этих вирусов может оказаться важным для разработки методов борьбы с новыми и неизлечимыми заболеваниями.