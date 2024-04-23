Океанологи предупредили о загрязнении рыболовных районов у берегов Курил радиоактивными водами АЭС "Фукусима-1"

В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

С 24 августа 2023 года печально известная АЭС "Фукусима-1" начала сброс технической воды, использовавшейся для охлаждения реакторов, повреждённых землетрясением и цунами в марте 2011 года. Предполагается, что это безопасно для окружающей среды — большая часть радионуклидов уже распалась, к тому же слив идёт постепенно по специальному подводному тоннелю.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0 DEED

Океанологи Санкт‑Петербургского государственного университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева РАН смоделировали возможные пути движения загрязнённых вод с учётом наблюдений за течениями в акватории при помощи спутникового мониторинга и альтиметрических миссий начиная с 1993 года и их опасность для Южно‑Курильской рыболовной зоны (ЮКРЗ).

"Мы построили детальные графики скорости и интенсивности распространения "грязных" маркеров по времени их запуска и поступления к границе ЮКРЗ. Для этого мы использовали специальный метод лангражева моделирования, который позволяет изучить пути движения и время распространения радиоактивных веществ с высокой̆ степенью точности", — объяснила профессор кафедры океанологии СПбГУ Татьяна Белоненко. "Хотя, как и утверждается многими экспертами, основная часть загрязнённых вод подхватывается потоком Куросио и уносится от берегов Японии в Тихий океан на восток, загрязнённые частицы всё же можно обнаружить вблизи Курильских берегов", — посетовала студентка‑океанолог СПбГУ Мария Лебедева.

Учёные вычислили время, за которое фукусимский след достигает Курил: первые частицы появляются через 13 дней после начала сброса, на 25 день их количество достигает максимума, и даже 90 дней спустя радиоактивные примеси в воде всё ещё присутствуют.

Подтверждением теоретических выкладок петербургских океанологов служат фактические данные — через месяц после начала слива выбросов на выходе из порта был обнаружен радиоактивный тритий в концентрации 10 беккерелей на литр, что в 10 раз больше нормы. Этот изотоп водорода излучает бета-частицы, и попадая в организм рыб, делает их заражёнными и непригодными в пищу.

Для России экологическое состояние ЮКРЗ критически важно — это место добычи сайры, сардины, скумбрии, тресковых рыб, камбалы, тихоокеанского лосося и других ценных видов.