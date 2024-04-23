Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые популярные породы собак для квартир
Загадка гибридов: почему многие модели имеют небольшой электрический запас хода?
Действительно ли возможно осветлить зубы с помощью кокосового масла
Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии
Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни
Мошенничество на 47 млн рублей: руководитель ТФ ОМС Ставропольского края под арестом
Выращивание рассады арбузов и дынь - важный этап
Океанологи предупредили о загрязнении рыболовных районов у берегов Курил радиоактивными водами АЭС "Фукусима-1"

В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы

2:44
Наука

С 24 августа 2023 года печально известная АЭС "Фукусима-1" начала сброс технической воды, использовавшейся для охлаждения реакторов, повреждённых землетрясением и цунами в марте 2011 года. Предполагается, что это безопасно для окружающей среды — большая часть радионуклидов уже распалась, к тому же слив идёт постепенно по специальному подводному тоннелю.

В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы
Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0 DEED

Океанологи Санкт‑Петербургского государственного университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева РАН смоделировали возможные пути движения загрязнённых вод с учётом наблюдений за течениями в акватории при помощи спутникового мониторинга и альтиметрических миссий начиная с 1993 года и их опасность для Южно‑Курильской рыболовной зоны (ЮКРЗ).

"Мы построили детальные графики скорости и интенсивности распространения "грязных" маркеров по времени их запуска и поступления к границе ЮКРЗ. Для этого мы использовали специальный метод лангражева моделирования, который позволяет изучить пути движения и время распространения радиоактивных веществ с высокой̆ степенью точности", — объяснила профессор кафедры океанологии СПбГУ Татьяна Белоненко.

"Хотя, как и утверждается многими экспертами, основная часть загрязнённых вод подхватывается потоком Куросио и уносится от берегов Японии в Тихий океан на восток, загрязнённые частицы всё же можно обнаружить вблизи Курильских берегов", — посетовала студентка‑океанолог СПбГУ Мария Лебедева.

Учёные вычислили время, за которое фукусимский след достигает Курил: первые частицы появляются через 13 дней после начала сброса, на 25 день их количество достигает максимума, и даже 90 дней спустя радиоактивные примеси в воде всё ещё присутствуют.

Подтверждением теоретических выкладок петербургских океанологов служат фактические данные — через месяц после начала слива выбросов на выходе из порта был обнаружен радиоактивный тритий в концентрации 10 беккерелей на литр, что в 10 раз больше нормы. Этот изотоп водорода излучает бета-частицы, и попадая в организм рыб, делает их заражёнными и непригодными в пищу.

Для России экологическое состояние ЮКРЗ критически важно — это место добычи сайры, сардины, скумбрии, тресковых рыб, камбалы, тихоокеанского лосося и других ценных видов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Враг бежит. Под Авдеевкой ВС РФ прорвали вторую линию обороны ВСУ Дмитрий Плотников У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли и риса
Дмитрий Нагиев в Дубае зарабатывает мастер-классами по прокачке энергии
Немцы приехали в Россию и удивились уровню жизни
Мошенничество на 47 млн рублей: руководитель ТФ ОМС Ставропольского края под арестом
В СПбГУ допустили радиоактивное загрязнение курильской акватории отходами Фукусимы
Выращивание рассады арбузов и дынь - важный этап
Советский "Аватар" сняли за 20 лет до фильма Джеймса Кэмерона
Что делать, если банкомат зачислил не ту сумму, которую внес клиент?
6 ошибок, которых следует избегать при сгибании бицепса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников