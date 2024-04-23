На Земле нашли для изучения пурпурную растительность, которой покрыты далёкие экзопланеты

Астробиолог Коэльо допустила пурпурную инопланетную растительность

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Растительность на далёких экзопланетах, если она там, конечно, есть, скорее всего, пурпурная или фиолетовая, полагают учёные. Если так, то можно найти для исследования аналогичные образцы растений на Земле.

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У нас тут в основном зелень из-за спектра солнечного света — хлорофилл эффективнее всего поглощает необходимую для фотосинтеза радиацию. Те же водоросли, что произрастают в мрачных пучинах океана, чаще фиолетовые — им приходится довольствоваться малыми толиками инфракрасного излучения.

"Фиолетовые бактерии могут процветать в самых разных условиях, что делает их одними из основных претендентов на жизнь, которые могут доминировать в различных мирах", — объясняет астробиолог Лигия Фонсека Коэльо из Института Карла Сагана Корнеллского университета.

До 75% звёзд в Галактике — красные карлики. То есть на поверхности их планет такой же мрак, как у нас на дне океана. А значит, такая фиолетовая жизнь должна там процветать.

Коэльо и ее коллеги собрали более 20 видов бактерий, которые используют биопигменты, называемые каротиноидами, для сбора световой энергии вместо хлорофилла. Им вполне хватило бы света красного карлика для жизнедеятельности, тем более что они не проводят полный цикл фотосинтеза и кислород не вырабатывают.

Таким образом, становится понятно, что искать — на других землях может доминировать оранжевый, красный или коричневый цвет, как у нас — зелёный, говорит директор Института Карла Сагана астробиолог Лиза Калтенеггер. "Мы только открываем глаза на эти захватывающие миры вокруг нас", — резюмирует она.

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