Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обман при помощи ОМС: новая схема мошенников
ВТБ предрёк удвоение выдачи ипотеки в РФ во II квартале до 2 трлн рублей
Милош Бикович рассказал, почему он положительно относится к ролям злодеев
Упражнения с эспандером, которые заменят силовые тренажеры
Сливочный куриный суп с клёцками: пошаговый рецепт
Британские учёные выяснили, что изменение зрения могут быть ранним признаком деменции
Эволюция красоты: топ-5 инноваций косметологии для идеального внешнего вида
Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?
Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине
На Земле нашли для изучения пурпурную растительность, которой покрыты далёкие экзопланеты

Астробиолог Коэльо допустила пурпурную инопланетную растительность

1:47
Наука

Растительность на далёких экзопланетах, если она там, конечно, есть, скорее всего, пурпурная или фиолетовая, полагают учёные. Если так, то можно найти для исследования аналогичные образцы растений на Земле.

Астробиолог Коэльо допустила пурпурную инопланетную растительность
Фото: Wikimedia Commons by Liné1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

У нас тут в основном зелень из-за спектра солнечного света — хлорофилл эффективнее всего поглощает необходимую для фотосинтеза радиацию. Те же водоросли, что произрастают в мрачных пучинах океана, чаще фиолетовые — им приходится довольствоваться малыми толиками инфракрасного излучения.

"Фиолетовые бактерии могут процветать в самых разных условиях, что делает их одними из основных претендентов на жизнь, которые могут доминировать в различных мирах", — объясняет астробиолог Лигия Фонсека Коэльо из Института Карла Сагана Корнеллского университета.

До 75% звёзд в Галактике — красные карлики. То есть на поверхности их планет такой же мрак, как у нас на дне океана. А значит, такая фиолетовая жизнь должна там процветать.

Коэльо и ее коллеги собрали более 20 видов бактерий, которые используют биопигменты, называемые каротиноидами, для сбора световой энергии вместо хлорофилла. Им вполне хватило бы света красного карлика для жизнедеятельности, тем более что они не проводят полный цикл фотосинтеза и кислород не вырабатывают.

Таким образом, становится понятно, что искать — на других землях может доминировать оранжевый, красный или коричневый цвет, как у нас — зелёный, говорит директор Института Карла Сагана астробиолог Лиза Калтенеггер. "Мы только открываем глаза на эти захватывающие миры вокруг нас", — резюмирует она.

Поиск фиолетовых планет
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Эволюция красоты: топ-5 инноваций косметологии для идеального внешнего вида
Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?
Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Туристка упала в кратер вулкана на глазах у мужа
Ирина Безрукова поделилась снимками с традиционной "белой" вечеринки ММКФ
Говорим о расположении растений
В ИТМО разработали долговечный синий светодиод на основе перовскита
Риелтор объяснила причины закрытых продаж недвижимости
В Сети назвали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников