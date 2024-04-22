В США придумали, как задействовать бобров в смягчении последствий изменения климата

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NASA рассказала о привлечении бобров к восстановлению и защите лесов в США

1:33
Наука » Экология

Экологическая программа с привлечением бобров к восстановлению и защите лесов действует на западе США. О своём непосредственном участии в ней рассказала NASA.

NASA рассказала о привлечении бобров к восстановлению и защите лесов в США
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Предоставленные агентством спутниковые снимки обрабатывают в специально для этого написанных программах. Полученные данные о том, какие местности можно заселить бобрами, передают владельцам ранчо, управляющим земельными фондами, некоммерческим организациям и другим заинтересованным лицам.

Оказавшись в нужном месте, грызуны в роли инженеров экологов принимаются за строительство плотин. Образовавшиеся в результате пруды помогают удерживать воду, в том числе стоки от таяния снегов и ливней, которые в противном случае пронеслись бы по территории, вызывая эрозию и деградацию окружающих экосистем. Со временем эти новые пруды повышают уровень грунтовых вод, поддерживают водно-болотные угодья, которые привлекают больше диких животных и рыбы, и восстанавливают местные растения в экосистеме. Параллельно создаются естественные барьеры для борьбы с распространением природных пожаров.

Тем временем NASA с помощью инструмента оценки восстановления бобрами BRAT мониторит результаты их деятельности, на основании чего принимаются решения о дальнейшем расселении полезных грызунов в другие районы.

Ранее европейские физики выяснили, почему бобры грызут-грызут, а их зубам ничего не делается.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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