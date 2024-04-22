Бесконечность Вселенной — не предел: учёные предложили революционную концепцию природы

arXiv: мультивселенная может быть более бесконечна, чем предполагалось ранее

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования, проведенные физиками из Университета Калифорнии в Дэвисе, Лос-Аламосской национальной лаборатории в США и Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, подвергли сомнению наше традиционное представление о квантовой механике.

Фото: Openverse by Dylan O'Donnell is licensed under CC0 1.0

Вместо того, чтобы придерживаться устоявшихся концепций, таких как Копенгагенская интерпретация, исследователи предложили новый подход.

Этот новый подход основан на алгоритме, который позволяет рассматривать квантовые системы, учитывая так называемые указательные состояния. Это позволяет выделить определенные аспекты квантовых систем, делая их менее подверженными переплетению и более устойчивыми к изменениям.

Одним из ключевых выводов исследования является возможность рассматривать субсистемы, такие как части Земли и галактики, как единое целое. Это открывает новые перспективы в понимании структуры Вселенной и позволяет рассматривать реальность в более широком контексте.

Предложенная концепция "еще больше миров" переосмысливает наше представление о возможных реальностях, предлагая расширенное множество сценариев, которые обычно не учитываются. Это открывает новые возможности для исследования квантовых систем и их применений, включая области, связанные с разработкой компьютеров и технологий будущего.

Хотя результаты исследования еще не прошли рецензирование, их предварительная версия доступна на сайте arXiv, предоставляя обществу возможность ознакомиться с новыми идеями и дальнейшими направлениями исследований в области квантовой физики.