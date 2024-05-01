Секрет вашего сердца: ученые раскрывают способ предсказания летального исхода

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EJHF: риск смерти от сердечной недостаточности можно выявить по анализу крови

1:12
Наука

Ученые из Оксфордского университета совместно с коллегами из Университета Глазго провели исследование, которое обнаружило простой способ предсказания вероятности летального исхода из-за сердечной недостаточности.

EJHF: риск смерти от сердечной недостаточности можно выявить по анализу крови
Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

Согласно публикации в журнале European Journal of Heart Failure, для выявления предвестников проблем с сердечно-сосудистой системой требуется провести специальный анализ крови.

Результаты исследования показали, что у пациентов с повышенным уровнем белковой компоненты нейропептида Y (NPY) вероятность летального исхода выше на 50% по сравнению с теми, у кого показатель ниже.

NPY синтезируется нейронами сердца в ответ на сильный стресс, что может вызвать аритмии и угрожающие сердечные ритмы. Это может привести к сужению мельчайших сосудов сердца, заставляя сердце работать с большей нагрузкой. Эти проблемы могут распространяться и на другие сосуды, отвечающие за кровоток по всему организму.

Исследование дает надежду, что в скором будущем в медицинской практике будет широко использоваться этот доступный и простой анализ крови для диагностики рисков сердечной недостаточности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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