Секрет вашего сердца: ученые раскрывают способ предсказания летального исхода

Ученые из Оксфордского университета совместно с коллегами из Университета Глазго провели исследование, которое обнаружило простой способ предсказания вероятности летального исхода из-за сердечной недостаточности.
Согласно публикации в журнале European Journal of Heart Failure, для выявления предвестников проблем с сердечно-сосудистой системой требуется провести специальный анализ крови.
Результаты исследования показали, что у пациентов с повышенным уровнем белковой компоненты нейропептида Y (NPY) вероятность летального исхода выше на 50% по сравнению с теми, у кого показатель ниже.
NPY синтезируется нейронами сердца в ответ на сильный стресс, что может вызвать аритмии и угрожающие сердечные ритмы. Это может привести к сужению мельчайших сосудов сердца, заставляя сердце работать с большей нагрузкой. Эти проблемы могут распространяться и на другие сосуды, отвечающие за кровоток по всему организму.
Исследование дает надежду, что в скором будущем в медицинской практике будет широко использоваться этот доступный и простой анализ крови для диагностики рисков сердечной недостаточности.
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