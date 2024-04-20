Наступил конец невидимости истребителей США: в Китае разработали передовую радиолокационную систему

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SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor

1:36
Наука

Учёные из Инженерного университета ВВС в Сианьской провинции разработали инновационную радиолокационную систему для обнаружения скрытых воздушных целей, включая малозаметные истребители типа F-22 Raptor.

SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Фото: U.S. Air Force by Gustavo Gonzalez is licensed under Public Domain

Эта система основана на использовании нескольких радаров, сканирующих территорию с различных ракурсов, что существенно увеличивает вероятность обнаружения стелс-объектов.

Принципиальной особенностью системы является способность объединять данные нескольких радаров, позволяя фиксировать малозаметные цели с такой же интенсивностью сигнала, как и обычные объекты. Это увеличивает радиолокационную заметность F-22 в 60 000 раз по сравнению с его стандартными стелс-характеристиками, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Система состоит из трех станций, которые могут быть размещены на различных платформах, включая землю, корабли, острова или беспилотные летательные аппараты. Алгоритм "умного распределения ресурсов" автоматически наводит каждый радар на оптимальные точки обнаружения вражеских самолетов, что значительно повышает точность и скорость отслеживания.

Новая технология позволяет отслеживать координаты F-22 с погрешностью всего около 20 метров, обеспечивая высокую скорость вычисления параметров движения как для одиночных целей, так и для групп самолетов. Это значительно усиливает возможности ПВО и перехватчиков в реагировании на потенциальные угрозы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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