Не спешите выбрасывать кожуру граната в помойку: учёные обнаружили удивительные целебные свойства

Исследование, проведенное учеными из Università degli Studi di Sassari в Италии, выявило удивительные противомикробные свойства кожуры граната, обычного фрукта, широко используемого в пищевой промышленности.
В ходе исследования ученые извлекли экстракты из семи различных сортов граната и провели сравнительное изучение их способности уничтожать бактерии. Результаты оказались впечатляющими: экстракты из кожуры граната проявили значительную антимикробную активность, особенно эффективную против грамположительных бактерий, сообщает Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).
Механизм действия был объяснен наличием различных соединений в кожуре граната, таких как пуникалагин, флавоноиды и хлорогеновая кислота. Эти компоненты взаимодействуют, обеспечивая мощное противомикробное воздействие.
Это исследование открывает новые перспективы в использовании природных ресурсов, таких как кожура граната, для разработки новых антимикробных средств.
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