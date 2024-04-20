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Не спешите выбрасывать кожуру граната в помойку: учёные обнаружили удивительные целебные свойства

Обнаружено целебное свойство кожуры граната

1:05
Наука

Исследование, проведенное учеными из Università degli Studi di Sassari в Италии, выявило удивительные противомикробные свойства кожуры граната, обычного фрукта, широко используемого в пищевой промышленности.

Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе исследования ученые извлекли экстракты из семи различных сортов граната и провели сравнительное изучение их способности уничтожать бактерии. Результаты оказались впечатляющими: экстракты из кожуры граната проявили значительную антимикробную активность, особенно эффективную против грамположительных бактерий, сообщает Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).

Механизм действия был объяснен наличием различных соединений в кожуре граната, таких как пуникалагин, флавоноиды и хлорогеновая кислота. Эти компоненты взаимодействуют, обеспечивая мощное противомикробное воздействие.

Это исследование открывает новые перспективы в использовании природных ресурсов, таких как кожура граната, для разработки новых антимикробных средств.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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