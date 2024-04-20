Россиян предупредили об опасности смартфонов: названо место, куда не следует класть гаджет перед сном

Современные исследования показывают, что смартфоны, несмотря на свою практичность и удобство, могут представлять потенциальную опасность для здоровья из-за излучаемых электромагнитных волн.
Этот вид излучения охватывает широкий спектр, включая микро- и радиоволны, инфракрасное излучение, а также низкочастотные волны, которые, согласно ученым, являются наиболее опасными.
Особенно тревожными для специалистов являются низкочастотные волны, которые могут вступать в резонанс с колебаниями молекул головного мозга. Это может привести к разрушению тканей и, как следствие, к возникновению различных заболеваний.
Дети, особенно младенцы, находятся в особой зоне риска из-за неразвитости и несросшегося родничка, что делает их мозг более уязвимым к воздействию электромагнитных волн. Для защиты от этого вреда рекомендуется использовать специальные чехлы с алюминиевыми пластинками, которые могут преградить лишнее излучение, рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского национального исследовательского политехнического университета Эргаш Нуруллаев в беседе с "Пруфы.рф".
Кроме того, эксперты советуют ограничивать время близкого контакта смартфонов с головой, особенно во время звонков, а также не держать устройства рядом с собой или под подушкой во время сна.
Наконец, стоит обратить внимание на долгосрочные последствия использования мобильных устройств. Некоторые исследования предсказывают, что через несколько десятилетий непрерывного использования могут возникнуть серьезные проблемы с здоровьем, такие как рак, психические расстройства и нарушения иммунной системы.
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