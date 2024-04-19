Учёные нашли неожиданную причину ускорения таяния камчатских ледников: стало меньше облаков

Институт географии РАН установил основную причину абляции на Камчатке

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Института географии РАН изучили таяние ледников Камчатки и опубликовали результаты в международном журнале International Journal of Climatology. Они оказались весьма неожиданными, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Как и везде, площадь ледников на Камчатке быстро сокращается в последние десятилетия. Причём очень неравномерно в динамике — с 2002 по 2017 год в северной части Срединного хребта скорость таяния выросла примерно в 4,3 раза по сравнению с периодом 1950-2002 годов, а на Кроноцком полуострове почти не изменилась.

В качестве основной причины сразу напрашивается потепление. Но не всё так просто. Средняя летняя температура действительно растёт, но лишь на 0,3 °C за 10 лет, одновременно на 5-10% за 10 лет уменьшается количество зимних осадков. Факторы важные, но — незначительные.

Главной причиной оказалось существенное усиление солнечной радиации за счёт всё реже случающейся пасмурной погоды в мае-сентябре. По предположению специалистов, летние антициклоны зачастили на Камчатку вследствие так называемой "экспансии тропиков" из-за расширения ячейки Хэдли к северу.

Учёные подсчитали, что средний прирост радиационного баланса за летний сезон 5 Вт/м2/10 лет ускорил абляцию (таяние) на 25% в 2010–2020 годах.