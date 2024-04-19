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Физики нашли во рту грызунов наночастицы, защищающие зубы от кариеса: добавление их в зубную пасту станет революцией в стоматологии

Открыты железосодержащие наночастицы, защищающие зубы грызунов от кариеса

1:46
Наука

Зубы бобров, нутрий и прочих грызунов защищают от кариеса небольшие железосодержащие наночастицы. Их нашли европейские физики при внимательном изучении под микроскопом эмали резцов этих животных. Об открытии они рассказали в ACS Nano.

Открыты железосодержащие наночастицы, защищающие зубы грызунов от кариеса
Фото: Flickr by born1945 is licensed under CC BY 2.0

Десять лет назад в США предположили роль железа в защите зубов грызунов. Американские учёные объяснили жёлтый или бурый цвет зубной эмали высоким содержанием в ней ионов этого металла.

Группа учёных под руководством Весны Срот из Института исследования твердых тел Макса Планка в Штутгарте исследовала образующуюся и уже сформированную эмаль зубов евразийских бобров, нутрий, альпийских сурков, американских серых белок, европейских полёвок и обычных лабораторных мышей при помощи спектроскопов и атомных микроскопов. Оказалось, что зёрна гидроксиапатита — главного зубного минерала — скрепляются наночастицами белка ферритина и связанных с ним атомов кислорода и железа.

В порах зубной эмали этого вещества не более 2%, но оно надёжно защищает поверхность резцов от кариеса и воздействия кислот. Наночастицы бесцветные — выяснилось, что оранжевый цвет зубам даёт не железо, а тонкий слой из ароматической органики и других минералов.

Открытие обещает настоящую революцию в стоматологии — природоподобный аналог эмали грызунов может быть использован для изготовления пломб, протезов, имплантов, а также добавок в зубную пасту вместо фтора с его по большей части надуманной пользой в этом качестве.

Бобёр грызёт дерево
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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