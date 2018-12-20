Астрономы из России открыли целые океаны воды на Марсе

Научный журнал Geophysical Research Letters опубликовал результаты расширенного исследования ученых Стэнфордского университета о наличии на Марсе океанов теплой воды. По мнению ученых, в истории красной планеты был период, когда значительные вулканические выбросы приводили к появлению парникового эффекта, который в свою очередь разогревал планету до появления воды.
Робин Вордсворд отмечает, что Марс - уникальная планета, которая ранее единственной (помимо Земли) в Солнечной системе обладала достаточными условиями для зарождения простейшей жизни. Вордсворд считает, что основная задача ученых - разобраться в том, как Марс процветал и почему в итоге стал полностью необитаемым. Это может помочь человеческой расе в поиске новых планет пригодных для жизни.
Сегодня уже никто из ученых не сомневается в том, что более 3,5 млрд лет назад весь Марс был покрыт водой. Однако пока не существует точного ответа, как на красной планете образовалась вода, и как она испарилась. Основная гипотеза появления воды на Марсе - топление ледников, которое могло происходить при извержении вулканов. Ученые до сих пор находятся в спорах и не могут прийти к общему мнению относительно этих вопросов.
Недавно российские ученые смоделировали виртуальную модель древнего Марса и установили, что помимо водорода и азота, в атмосфере красной планеты мог находиться еще и метан.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала о марсоходе Curiosity, который нашел жизнь на красной планете.
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