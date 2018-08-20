Армия США мечтает получить аналог русской "Красухи"

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в самое ближайшее время получат на вооружение новые мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что они являются аналогами российской "Красухи".
Новый американский комплекс радиоэлектронной борьбы представлен в виде бронетранспортера. На машине установлена модифицированная систем противоэлектронной борьбы Crew Duke.
Комплекс не только обладает широким диапазоном и может глушить сигналы противника, но также способен посылать и собственный сигнал, тем самым вводя в заблуждение технику врага.
Но военные аналитики считают, что новое оружие США все еще уступает по ряду параметров российским комплексам радиоэлектронной борьбы. Они, в отличие от американских комплексов, прошли проверку настоящими боевыми условиями в Сирии. Так, помимо "Красухи", у Российской Федерации на вооружении имеются "Москва-1", "Зоопарк-1", "Гармонь" и "Леер-3".
Несмотря на то, что пока американцы в способах радиоэлектронной борьбы несколько отстают от россиян, они развиваются этом направлении семимильными шагами, считают военные эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писалао том, что, объединившись, Россия и Китай имеют возможность уничтожить авиацию США. Статью об этом опубликовало американское аналитическое издание "The National Interest". В материале отмечается, что это обусловлено новым ракетами повышенной дальности, что есть на вооружении Москвы и Пекина.
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