Зачем Китай перебросил в Сибирь военные истребители

Китайские военные истребители перебазировались на военный аэродром в Челябинскую область. Там они примут участие в международных учениях "Мирная миссия-2018".

В составе авиагруппы из Китайской народной республики в Российскую Федерацию прибыли два истребителя Shenyang J-11, четыре бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых крупных транспортных самолетов типа Shaanxi Y-9.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на основе российского истребителя Су-27 созданы не только Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, но и китайский Shenyang J-11.

Всего в учениях, что пройдут в Челябинской области, примут участие несколько тысяч военнослужащих и пять сотен единиц вооружения и военной техники. Летчики отработают задачи нанесения авиаударов по вражеским целям, десантирования личного состава, а также прикрытий пеших войск во время их передвижения.

Также "Правда.Ру" упоминала о том, что Российская Федерация и Китайская народная республика совместными силами могут уничтожить всю авиацию Соединенных Штатов Америки. Об этом писало американское аналитическое издание "The National Interest". Авторы статьи заявляют, что все дело в новых ракетах повышенной дальности, что есть на вооружении китайской и российской армий.

Читайте также:

Какую пушку получат истребители пятого поколения?