Российские ученые доказали - американцы были на Луне

Новосибирские физики подтвердили, что космонавты из США действительно побывали на Луне в 1969 году. Об этом сообщает телеканал "360".

Ученые изучили лунный грунт, пробы которого были доставлены при помощи автоматических станций СССР, а также те, что предоставили астронавты США. Они выбрали метод синхротронного излучения.

По результатам тестов стало известно, что все образцы полностью идентичны. Это доказывает факт, что американцы действительно были на Луне, и комическая операция - это не миф, нужный для управления массовым сознанием.

Российский космонавт впервые отправится на Луну в 2024 году. Полет будет осуществляться в американском корабле.

Ранее "Правда.Ру" писала, как сообщило Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР, китайские ученые официально приступили к подготовке нового этапа в освоении Луны. По данным СМИ, в 2018 году на обратную сторону Луны должен осуществить посадку космический аппарат Chang'e-4 .

Китай начал разработку своей программы исследований Луны в конце 90-х годов, которая была утверждена в 2004 году.

Несколько этапов уже полностью выполнено, в том числе мягкая посадка аппарата Chang'e -3 на лунную поверхность.

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