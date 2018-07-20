Названо самое страшное для Запада российское оружие

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер и возможности системы противоракетной обороны НАТО сопоставили американские эксперты. Свои выводы они опубликовали в Military Watch.
Исследователи пришли к мысли, что Североатлантический альянс ничего не может противопоставить оружию РФ. Авторы материала обратились к опыту применения в бою системы "Патриот" и заявили, что у них нет шанса перехватить "Искандеры". А это значит, объекты НАТО ничем не защищены.
Такие заключения Military Watch подтверждают результатами, которые показали "Патриоты" в Йемене. Они оказались бесполезны против Р-17, ими пользовались хуситы. А это оружие много примитивнее, чем-то, что есть у Москвы.
Также в материале напоминается реакция Европы на принятие Россией "Искандера" на вооружение: беспокойство. Швеция признала, что благодаря этим комплексам Москва при желании может уничтожить все их стратегически важные объекты. Авторы текста отмечают, если расположить комплекс на западных рубежах РФ, то он сможет достать до любой точки на севере Европы.
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