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Источник Правда.Ру

Германия потребовала права на ядерное оружие для своих ВВС

Наука и техника

Перед закупкой истребителей Eurofighter Typhoon немецкое правительство потребовало от Соединенных Штатов Америки ответа, способны ли данные машины нести ядерные боевые заряды.

Германия потребовала права на ядерное оружие для своих ВВС. 388432.jpeg

Отметим, что Германия не является ядерной державой, но на ее территории находится сразу несколько американских ядерных боеголовок. Это обусловлено программой обмена оружием между странами-участницами Североатлантического альянса. У Германии также есть боевые самолеты Tornado, что могут нести ядерные боеголовки. Поэтому Бундестаг считает, что закупаемые у американцев истребители тоже должны быть годны для выполнения ядерных миссий.

Еще апреле текущего года правительство Германии направило в США письмо, в котором выразило свою заинтересованность в данном вопросе. На данный момент Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки работают над ответом на немецкий запрос.

Также известно, что в мае ВВС Германии направили в Вашингтон запрос по поводу секретных данных по F-35. Тем самым немецкое правительство собирало необходимую информацию по самолетам разного типа, чтобы определиться, какими именно им стоит заменить свои нынешние истребители. Тогдашний интерес Германии немало удивил общественность, так как бытовало мнение, что Бундестаг закупит именно Eurofighter Typhoon, а не какие-либо другие самолеты.

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США везут в Германию ядерные бомбы
Темы США Берлин Пентагон Германия Вашингтон Бундестаг истребитель ядерное оружие
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